Portekiz efsanesi Luis Figo’dan milli yıldızlara övgü! Hakan Çalhanoğlu Arda Güler ve Kenan Yıldız...

Arda Güler - Hakan Çalhanoğlu - Kenan Yıldız

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'A TAVSİYE

Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise "Onlar kaliteli ve çok başarılı oyuncular. Ancelotti gibi tecrübeli bir hocanın kanatları altında Arda'nın sabırlı olması ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Geleceği parlak ve çok başarılı. Kenan da yetenekli ve 10 numaranın kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.