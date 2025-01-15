Portekiz efsanesi Luis Figo'dan milli yıldızlara övgü! Hakan Çalhanoğlu Arda Güler ve Kenan Yıldız...
Portekizli dünyaca ünlü efsane futbolcu Luis Figo, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgü ile bahsetti. Figo, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter için çok önemli olduğunu dile getirirken, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti.
Floransa'da düzenlenen 107. Uluslararası Pitti Uomo Fuarı'nda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan Figo, burada yaptığı açıklamada Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli kulüplerde oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.
"HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İÇİN ÖNEMLİ"
Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulunan İnterli eski futbolcu Figo, Inter'in her zaman kazanmaya aday olduğunu belirterek, "Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Kazanmaya devam etmek ve hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip. Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter için değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ'A TAVSİYE
Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise "Onlar kaliteli ve çok başarılı oyuncular. Ancelotti gibi tecrübeli bir hocanın kanatları altında Arda'nın sabırlı olması ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Geleceği parlak ve çok başarılı. Kenan da yetenekli ve 10 numaranın kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.
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