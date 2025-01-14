Süper Lig’de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte tartışma yaratan Beşiktaş-Bodrum FK maçında yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'de sona eren 19. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte tartışma yaratan pozisyonlarda hakemler arasındaki konuşmalar...

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum

Mehmet Türkmen: Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."

Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım.

VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

NE OLMUŞTU?

Müsabakanın 67. dakikasında Beşiktaşlı Uduokhai ile Bodrum FK'li Taylan Antalyalı arasındaki pozisyonun ardından Bodrum FK bir kez daha penaltı bekledi.

Ceza sahası içindeki pozisyonda Uduokhai'nin ayağına bastığını söyleyen Taylan Antalyalı, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.

Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen izleme uyarıyla monitörün başına geçti.

Monitörde pozisyonu inceleyen Türkmen, kararını değiştirmedi ve oyunun devam etmesini istedi.