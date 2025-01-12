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Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Standard Liege'e kiralandı

DHA
Giriş: 12.01.2025 14:30 Güncelleme: 12.01.2025 14:31
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Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Standard Liege’e kiralandı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Macar savunma oyuncusu Attila Szalai sezon sonuna kadar Belçika temsilcisi Standard Liege'e kiralandı.

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandı.

Alman ekiplerinden Hoffenheim, Macar futbolcu Atilla Szalai'nin sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandığı duyurdu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu 2023 yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olmuştu.

Macar futbolcu, bu sezon forma şansı bulamadı.

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Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Standard Liege’e kiralandı Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Standard Liege’e kiralandı Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Standard Liege’e kiralandı
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