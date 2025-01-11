11 Ocak 2025, Cumartesi
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İspanya Süper Kupa finali! Real Madrid ile Barcelona maçı yarın

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 10:00
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İspanya Süper Kupa finali! Real Madrid ile Barcelona maçı yarın

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona yarın Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.
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