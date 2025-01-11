İspanya Süper Kupa finali! Real Madrid ile Barcelona maçı yarın

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.