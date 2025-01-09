CANLI | Erzurumspor - Göztepe

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Erzurumspor FK ile Göztepe FK karşı karşıya geliyor.

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç, Özgür Sert, Furkan Özhan, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, T. Tasev

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız, M. Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, K. Matsuki, İsmail Köybaşı, A. Dennis, Romulo