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CANLI | Erzurumspor - Göztepe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 13:01
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CANLI | Erzurumspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup B'de mücadele eden Erzurumspor FK ile Göztepe FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. B Grubu'nda mücadele eden Erzurumspor FK ile Göztepe FK karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç, Özgür Sert, Furkan Özhan, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, T. Tasev

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız, M. Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, K. Matsuki, İsmail Köybaşı, A. Dennis, Romulo

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