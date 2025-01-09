CANLI | Çorum FK - Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup C'de mücadele eden Ahlatçı Çorum FK ile Tümosan Konyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. C Grubu'nda mücadele eden Çorum FK ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.
ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Çorum FK: Hasan, Erkan, Ferhat, Tunahan, Mustafa, Ozan, Ahmethan, Catic, Hasanage, Taha
Konyaspor: Deniz, Yasin, Adil, Nicola, Boateng, Adem Eren, Ufuk, Melih, Tunahan, Keyta, Melih