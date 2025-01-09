CANLI | Çorum FK - Konyaspor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. C Grubu'nda mücadele eden Çorum FK ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çorum FK: Hasan, Erkan, Ferhat, Tunahan, Mustafa, Ozan, Ahmethan, Catic, Hasanage, Taha

Konyaspor: Deniz, Yasin, Adil, Nicola, Boateng, Adem Eren, Ufuk, Melih, Tunahan, Keyta, Melih