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CANLI | Çorum FK - Konyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 15:32
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CANLI | Çorum FK - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup C'de mücadele eden Ahlatçı Çorum FK ile Tümosan Konyaspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları maçları başladı. C Grubu'nda mücadele eden Çorum FK ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çorum FK: Hasan, Erkan, Ferhat, Tunahan, Mustafa, Ozan, Ahmethan, Catic, Hasanage, Taha

Konyaspor: Deniz, Yasin, Adil, Nicola, Boateng, Adem Eren, Ufuk, Melih, Tunahan, Keyta, Melih

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CANLI | Çorum FK - Konyaspor CANLI | Çorum FK - Konyaspor CANLI | Çorum FK - Konyaspor
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