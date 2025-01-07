ZTK'da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Furkan, Anıl, Berkay, Emir, Talha, Johnson, Paoletti, Camacho, Kalayci, Arda İbrahim, Wesley
Çaykur Rizespor: Tarık, Ayberk, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Jurecka