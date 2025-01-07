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ZTK'da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 15:34
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ZTK’da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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FATİH KARAGÜMRÜK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Furkan, Anıl, Berkay, Emir, Talha, Johnson, Paoletti, Camacho, Kalayci, Arda İbrahim, Wesley

Çaykur Rizespor: Tarık, Ayberk, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Jurecka

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ZTK’da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı ZTK’da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı ZTK’da Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı
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