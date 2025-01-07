Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK'da maçları başladı
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Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başladı. Gruplardaki ilk maçta Ankaragücü evinde İskenderunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlad Gruplardaki ilk maçta Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda İskenderunspor'u konuk ediyor.
ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LER
Ankaragücü: Görkem, Hayrullah, Diogo, Mesut, Schulz, Cem, Ali Kaan, Hasan, Varga, Dorin, Dadashov
İskenderunspor: Onur Can, Turan, Ulaş, Mehmet, Ender, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Mahmut, Muhammet