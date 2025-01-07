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Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK'da maçları başladı

Giriş: 07.01.2025 13:05 Güncelleme: 07.01.2025 13:16
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Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK’da maçları başladı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başladı. Gruplardaki ilk maçta Ankaragücü evinde İskenderunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı başlad Gruplardaki ilk maçta Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda İskenderunspor'u konuk ediyor.

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ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Görkem, Hayrullah, Diogo, Mesut, Schulz, Cem, Ali Kaan, Hasan, Varga, Dorin, Dadashov

İskenderunspor: Onur Can, Turan, Ulaş, Mehmet, Ender, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Mahmut, Muhammet

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Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK’da maçları başladı Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK’da maçları başladı Ankaragücü-İskenderunspor | ZTK’da maçları başladı
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