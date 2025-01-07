Fenerbahçe’de Ansu Fati bombası! Jose Mourinho takımda istiyor

Ansu Fati

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 10 milyon euro...