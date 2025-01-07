Fenerbahçe'de Ansu Fati bombası! Jose Mourinho takımda istiyor
Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen genç yıldız Ansu Fati için tekrardan girişimlere başlayacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekip yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Ansu Fati'yi tekrardan transfer radarına aldı. Sarı lacivertlilerde ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin sezonun başında gündemine giren Ansu Fati, Barcelona'da kalıp forma savaşı verme kararı almıştı. Yıldız futbolcunun sonunda pes ettiği ve yönetime, ara transfer döneminde kiralanmak istediğini ilettiği kaydedildi.
MOURINHO FATI'Yİ İSTİYOR
İspanyol basınında sezon başında yapılan haberlerde Jose Mourinho'nun Ansu Fati'yi özellikle istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin başarılı hücum oyuncusu için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.
SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO
Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.
Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 10 milyon euro...