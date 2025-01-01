01 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 16:55 Güncelleme: 01.01.2025 16:59
ABONE OL
Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Göztepe maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Göztepe maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

İşte 18. haftanın hakemleri

3 Ocak Cuma
Çaykur Rizespor - Beşiktaş | Ozan Ergün
Alanyaspor - Konyaspor | Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi
Adana Demirspor - Başakşehir | Erkan Özdamar
Antalyaspor - Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray - Göztepe | Alper Akarsu
Samsunspor - Trabzonspor | Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar
Kasımpaşa - Gaziantep FK | Cihan Aydın
Bodrum - Kayserispor | Yasin Kol
Fenerbahçe - Hatayspor | Oğuzhan Çakır

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri (TFF)Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri (TFF)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör