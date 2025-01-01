Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Göztepe maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Göztepe maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.
İşte 18. haftanın hakemleri
3 Ocak Cuma
Çaykur Rizespor - Beşiktaş | Ozan Ergün
Alanyaspor - Konyaspor | Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
Adana Demirspor - Başakşehir | Erkan Özdamar
Antalyaspor - Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray - Göztepe | Alper Akarsu
Samsunspor - Trabzonspor | Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
Kasımpaşa - Gaziantep FK | Cihan Aydın
Bodrum - Kayserispor | Yasin Kol
Fenerbahçe - Hatayspor | Oğuzhan Çakır
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