Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olan Galatasaray - Göztepe maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

İşte 18. haftanın hakemleri