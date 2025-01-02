Kariyer rekoru: Alperen Şengün alev aldı!
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının Dallas Mavericks'i 110-99'luk skorla yendiği maçı 23 sayı 6 ribaund 4 asist ve 6 top çalma (kariyer rekoru) ile tamamladı.
Houston Rockets, evinde konuk ettiği Dallas Mavericks'i 110-99'luk skorla mağlup etti.
KARİYER REKORU!
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, mücadelede 37 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 23 sayı 6 ribaund 4 asist ve 6 top çalma (kariyer rekoru) ile tamamladı.
Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks 19 sayı, Cam Whitmore 18 sayı, Jabari Smith Jr. 12 sayı ile oynadı.
Mavericks'te Quentin Grimes 17 sayı, Kyrie Irving ve Klay Thompson 16 sayı, Jaden Hardy 11 sayı ile çift haneye çıkan oyuncular oldular.
Bu sonuçla birlikte Rockets derecesini 22-11'e getirirken Mavs ise 34. maçında 14. kez mağlup oldu.
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