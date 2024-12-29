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Manchester City deplasmanda Leicester City'yi yenerek nefes aldı

Giriş: 29.12.2024 23:44
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Manchester City deplasmanda Leicester City’yi yenerek nefes aldı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti ve son 14 resmi maçta 2. galibiyetine ulaştı.

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, Leicester City'ye konuk oldu.

(REUTERS)(REUTERS)

İngiliz devi 21. dakikada Savinho'nun golüyle öne geçti. İlk golü atan Savinho ikinci golün de hazırlayıcısı oldu ve Erling Haaland'a 74. dakikada asist yaptı.

Son 12 maçta 1 galibiyet elde edebilen Manchester City uzun bir aradan sonra galip geldi ve puanını 31 yaptı. Düşme hattında bulunan Leicester City ise 14 puanda kaldı.

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Manchester City deplasmanda Leicester City’yi yenerek nefes aldı Manchester City deplasmanda Leicester City’yi yenerek nefes aldı Manchester City deplasmanda Leicester City’yi yenerek nefes aldı
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