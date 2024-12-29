Manchester City deplasmanda Leicester City’yi yenerek nefes aldı

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İngiliz devi 21. dakikada Savinho'nun golüyle öne geçti. İlk golü atan Savinho ikinci golün de hazırlayıcısı oldu ve Erling Haaland'a 74. dakikada asist yaptı.

Son 12 maçta 1 galibiyet elde edebilen Manchester City uzun bir aradan sonra galip geldi ve puanını 31 yaptı. Düşme hattında bulunan Leicester City ise 14 puanda kaldı.