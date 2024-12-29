Liverpool deplasmanda West Ham United’ı farka boğdu

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Liverpool, West Ham United ile deplasmanda karşılaştı.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 5-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Luis Diaz, 40. dakikada Cody Gakpo, 44. dakikada Mohamed Salah, 54. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 84. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Premier Lig'de bu sezon gol ve asist katkısını 30'a çıkaran Mohamed Salah, büyük başarı yakaladı.

Bu sonuçla 1 maç eksiğiyle puanını 45 yapan Liverpool, en yakın rakibinin 8 puan önünde lider durumda yer aldı. West Ham United ise 23 puanla 13. sırada kaldı.