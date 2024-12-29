Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında "farklı" kazandı

(İHA)

OPSİYON BULUNUYOR

Fatih Terim, 6 aylık sözleşmesi için Arap ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak. Terim'in performansına göre sözleşmesi uzatılacak.

Sözleşmenin yenilenmesi halinde ise bu ücret yıllık 4 milyon euroya çıkacak.