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Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında "farklı" kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 21:12
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Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında farklı kazandı

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, hazırlık maçında Damac'ı 4-1 mağlup ederek ilk maçından galip ayrıldı.

Panathinaikos kariyeri sona erdikten sonra Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, takımının kampında oynadığı ilk maçında Damac ile karşılaştı. Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı.

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FARKLI GALİBİYET

Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim'in öğrencileri sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti.

24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Fatih Terim'in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.

(İHA)(İHA)

OPSİYON BULUNUYOR

Fatih Terim, 6 aylık sözleşmesi için Arap ekibinden 1.6 milyon dolar kazanacak. Terim'in performansına göre sözleşmesi uzatılacak.

Sözleşmenin yenilenmesi halinde ise bu ücret yıllık 4 milyon euroya çıkacak.

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Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında farklı kazandı Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında farklı kazandı Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında farklı kazandı
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