Fatih Terim Al Shabab ile ilk maçında "farklı" kazandı
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, hazırlık maçında Damac'ı 4-1 mağlup ederek ilk maçından galip ayrıldı.
Panathinaikos kariyeri sona erdikten sonra Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, takımının kampında oynadığı ilk maçında Damac ile karşılaştı. Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı.
FARKLI GALİBİYET
Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim'in öğrencileri sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti.
24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Fatih Terim'in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı.
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