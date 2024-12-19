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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 10:25 Güncelleme: 19.12.2024 10:31
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Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Emre Kargın düdük çalacak. Haftanın bir diğer kritik maçı olan Kayserispor - Galatasaray maçını ise Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Emre Kargın düdük çalacak. Haftanın bir diğer kritik maçı olan Kayserispor - Galatasaray maçını ise Mehmet Türkmen yönetecek.

İşte Süper Lig'de 17. haftanın programı

20 Aralık Cuma
Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi
Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
Beşiktaş - Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar
Gaziantep - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi
Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu

Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler (TFF)Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler (TFF)

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