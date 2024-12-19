Süper Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Emre Kargın düdük çalacak. Haftanın bir diğer kritik maçı olan Kayserispor - Galatasaray maçını ise Mehmet Türkmen yönetecek.