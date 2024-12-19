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İskenderunspor-Atakaş Hatayspor ZTK 5.tur maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 13:06 Güncelleme: 19.12.2024 13:07
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İskenderunspor-Atakaş Hatayspor ZTK 5.tur maçı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Elemeleri'nde İskenderunspor, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadelede galip gelen takım, gruplara katılma şansı elde edecek. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Elemeleri kapsamında İskenderunspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Maçı kazanan ekip gruplara katılmaya hak kazanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İSKENDERUNSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

İskenderunspor: Arel, Kadir, Ulaş, Ender, Erbay, Turan, Göktan, Burak, Serdercan, Manış, Muhammet

Hatayspor: Bekaj, Burak, Cengiz, Oğuzhan, Kerim, Selimcan, Abdulkadir, Görkem, Fernandes, Strandberg, Bamgboye

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