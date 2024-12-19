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Bursaspor Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 08:58
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Bursaspor Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştı

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığına dair yapılan açıklamanın ardından yönetim, Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursa'da bir toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Batalla ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından, yaşanan sorunların çözüldüğü ve Batalla ile devam etme kararı alındığı bildirildi.

Bursaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli Bursaspor ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" dedi.

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