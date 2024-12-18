Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gaziantep FK ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirisiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Gaziantep FK ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşacak.
Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
GAZİANTEP FK - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Gaziantep FK - Gaziantep FK -52 Orduspor FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.