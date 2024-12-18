Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Gaziantep FK ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

GAZİANTEP FK - 52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Gaziantep FK - Gaziantep FK -52 Orduspor FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.