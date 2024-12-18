Menemen FK- MKE Ankaragücü
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Menemen FK ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Menemen FK - MKE Ankaragücü maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
5. Tur maçında Menemen FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Menemen FK: Bora, Fırat, Mazlum, Eren, Emir, Kerem, Erhan, Emre, Yiğit, İsmail, Onat Kutay.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Coelho, Mert, İsmail, Kitsiou, Mesut, Emre, Efkan, Ali Kaan, Bajic.