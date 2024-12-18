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Menemen FK- MKE Ankaragücü

Giriş: 18.12.2024 18:04 Güncelleme: 18.12.2024 18:05
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Menemen FK- MKE Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Menemen FK ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Menemen FK - MKE Ankaragücü maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

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5. Tur maçında Menemen FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Menemen FK: Bora, Fırat, Mazlum, Eren, Emir, Kerem, Erhan, Emre, Yiğit, İsmail, Onat Kutay.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Coelho, Mert, İsmail, Kitsiou, Mesut, Emre, Efkan, Ali Kaan, Bajic.

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