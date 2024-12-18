Erzurumspor kupada sürprize izin vermedi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemeleri'nde Erzurumspor FK sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Erzurumspor FK sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek gruplara kaldı.
Erzurumspor'un gollerini Tasev ve Cengizhan kaydetti.
GOL | ERZURUMSPOR FK 1-0 SAKARYASPOR
GOL | ERZURUMSPOR FK 2-0 SAKARYASPOR