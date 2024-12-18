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Erzurumspor kupada sürprize izin vermedi

Giriş: 18.12.2024 15:32 Güncelleme: 18.12.2024 17:25
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Erzurumspor kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemeleri'nde Erzurumspor FK sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Erzurumspor FK sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Erzurumspor'un gollerini Tasev ve Cengizhan kaydetti.

GOL | ERZURUMSPOR FK 1-0 SAKARYASPOR

GOL | ERZURUMSPOR FK 2-0 SAKARYASPOR

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