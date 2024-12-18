Sivasspor ZTK gruplarında! Keçiörengücü 1-4 Sivasspor
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor geriye düşse de rakibini 4-1 yenerek gruplara kalma başarısı gösterdi.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Net Global Sivasspor, deplasmandan 4-1 galip ayrılarak gruplara kalmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Recep Taşbakır, Keçiörengücü'nü öne geçirdi: 1-0.
Dakika 32'de Menig'in golü ile Sivasspor beraberliği yakaladı: 1-1.
Dakika 38'de Emrah Başsan'ın golü ile ilk yarı skoru belirlendi ve devre arasına Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile gidildi.
İkinci yarıda Bekir Böke, dakika 57'de penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu.
Menig'in dakika 60'daki golü ile skor belirlendi ve Sivasspor deplasmanda gruplara kalma biletini kaptı: 4-1.
MAÇIN 11'LERİ
Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzcan Çalışkan, Berke Vural, Recep Taşbakır, Halil Can Ayan, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, A. Traore, Yılmaz Basravi, W. Togui
Sivasspor: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş, U. Radakovic, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, C. Charisis, A. Pritchard, Emrah Başsan, Q. Menig, Bekir Böke
MAÇIN GOLLERİ
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-1 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-2 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KEÇİÖRENGÜCÜ 1-3 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ