Sivasspor ZTK gruplarında! Keçiörengücü 1-4 Sivasspor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Net Global Sivasspor, deplasmandan 4-1 galip ayrılarak gruplara kalmayı başardı.

Sivasspor Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Recep Taşbakır, Keçiörengücü'nü öne geçirdi: 1-0.

Dakika 32'de Menig'in golü ile Sivasspor beraberliği yakaladı: 1-1.

Dakika 38'de Emrah Başsan'ın golü ile ilk yarı skoru belirlendi ve devre arasına Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda Bekir Böke, dakika 57'de penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu.

Menig'in dakika 60'daki golü ile skor belirlendi ve Sivasspor deplasmanda gruplara kalma biletini kaptı: 4-1.

MAÇIN 11'LERİ

Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzcan Çalışkan, Berke Vural, Recep Taşbakır, Halil Can Ayan, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, A. Traore, Yılmaz Basravi, W. Togui

Sivasspor: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş, U. Radakovic, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, C. Charisis, A. Pritchard, Emrah Başsan, Q. Menig, Bekir Böke

MAÇIN GOLLERİ

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KEÇİÖRENGÜCÜ 1-1 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KEÇİÖRENGÜCÜ 1-4 SİVASSPOR | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ