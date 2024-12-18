Beşiktaş’ın soyunma odası karıştı: Sizin tek derdiniz para

Beşiktaş'ta son dönemde alınan başarısız sonuçlar, Bronckhorst'un ayrılığı ve başkan Hasan Arat'ın vedası sonrası takım içinde de tartışmalar ayyuka çıktı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde bazı yabancı oyuncular gruplaşma yaşadı. Yerli oyuncular takımın gidişatını daha da kötüleştirebileceğini düşünerek bu konuyu dillendirmedi. Serdar Topraktepe göreve gelip 'ruhsuz' olarak nitelendirdiği bazı yabancıları kulübeye çekti.

MERT GÜNOK TAKIMI TRİBÜNE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu. Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.

SİZİN TEK DERDİNİZ PARA!

Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi. Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.

MALZEMECİDEN KAHVE İSTEDİ

Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.

MERT: UTANÇ VERİCİ

Karşılaşma sonrasında Mert Günok şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem. Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"