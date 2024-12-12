TFF FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri duyurdu. TFF'nin açıkladığı listeye göre Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır'a FIFA kokartı verilirken, Abdülkadir Bitigen ve Bahattin Şimşek'in kokartları ise alındı.
TFF, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemlerin listesini açıkladı.
Abdülkadir Bitigen ve Bahattin Şimşek'in FIFA kokartı alınırken, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak ve Hatice Aydın listeye eklendi.
İŞTE 2025 YILI FIFA HAKEMLERİ LİSTESİ
FIFA Hakemi
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Mehmet Türkmen
Oğuzhan Çakır
Cansu Tiryaki
Melek Dakan
Asen Albayrak
Hatice Aydın
FIFA Yardımcı Hakemi
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Mehmet Emin Tuğral
Murat Tuğberk Curbay
Deniz Caner Özaral
Furkan Ürün
Anıl Usta
Bersan Duran
Arzu Görgün
Merve Turan
Ayşenur Karakoç
Esra Arıkboğa
FIFA Futsal Hakemi
Kamil Çetin
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
Ayberg Öz
FIFA Plaj Futbolu Hakemi
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz
FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR)
Mustafa İlker Coşkun
Onur Özütoprak
Zorbay Küçük
Direnç Tonusluoğlu
Emre Kargın
Erkan Özdamar