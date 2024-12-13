13 Aralık 2024, Cuma
Haberler Spor Haberleri Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakipleri belli oluyor

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakipleri belli oluyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 09:05 Güncelleme: 13.12.2024 09:20
ABONE OL
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakipleri belli oluyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak. Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

BiRiNCiLER DiREKT GiDiYOR

Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ile elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi play-off oynayacak ve 4 takım daha kupa için vize alacak.

2026 Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler bizi bekliyor2026 Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler bizi bekliyor

1. TORBA

Fransa
İspanya
İngiltere
Portekiz
Hollanda
Belçika
İtalya
Almanya
Hırvatistan
İsviçre
Danimarka
Avusturya

2. TORBA

Ukrayna
İsveç
TÜRKIYE
Galler
Macaristan
Sırbistan
Polonya
Romanya
Yunanistan
Slovakya
Çekya
Norveç

Yunus Akgün ( A Haber-Arşiv)Yunus Akgün ( A Haber-Arşiv)

3. TORBA

İskoçya
Slovenya
İrlanda C.
Arnavutluk
K.Makedonya
Gürcistan
Finlandiya
İzlanda
K.İrlanda
Karadağ
B.Hersek
İsrail

4. TORBA

Bulgaristan
Lüksemburg
Belarus
Kosova
Ermemistan
Kazakistan
Azerbaycan
Estonya
Kıbrıs RK
Faroe Ad.
Letonya
Litvanya

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ( A Haber-Arşiv)A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ( A Haber-Arşiv)

5. TORBA

Moldova
Malta
Andorra
Cebelitarık
Lihtenştayn
San Marino

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör