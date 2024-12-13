Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolunda rakipleri belli oluyor
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak. Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.
BiRiNCiLER DiREKT GiDiYOR
Gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ile elemelerde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi play-off oynayacak ve 4 takım daha kupa için vize alacak.
1. TORBA
Fransa
İspanya
İngiltere
Portekiz
Hollanda
Belçika
İtalya
Almanya
Hırvatistan
İsviçre
Danimarka
Avusturya
2. TORBA
Ukrayna
İsveç
TÜRKIYE
Galler
Macaristan
Sırbistan
Polonya
Romanya
Yunanistan
Slovakya
Çekya
Norveç
3. TORBA
İskoçya
Slovenya
İrlanda C.
Arnavutluk
K.Makedonya
Gürcistan
Finlandiya
İzlanda
K.İrlanda
Karadağ
B.Hersek
İsrail
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