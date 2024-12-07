Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar listesi | BJK-FB derbisi CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe, sezonun formda ekiplerinden biri olarak deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Ezeli rekabet, 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar ise farklı ülkelerde yayın yapan uluslararası kanalları tercih edebilir.

BJK – FB Maçını Şifresiz Yayınlayan Kanallar Listesi

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Salih, Svensson, Gedson, Semih, Tayyip Talha, Emirhan, Al Musrati, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Tadic, Osayi, Becao, Oğuz, En Nesyri, Djiku, Kostiç, Fred, Szymanski