Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar listesi | BJK-FB derbisi CANLI YAYIN İZLE
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında futbolseverler, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye odaklanmış durumda. İki ezeli rakibin karşılaşması, zirve yarışını yakından ilgilendirirken, taraftarlar şifresiz yayın yapan kanalları araştırmaya başladı. İşte, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini canlı ve ücretsiz izleyebileceğiniz platformların listesi!
Fenerbahçe, sezonun formda ekiplerinden biri olarak deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Ezeli rekabet, 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar ise farklı ülkelerde yayın yapan uluslararası kanalları tercih edebilir.
BJK – FB Maçını Şifresiz Yayınlayan Kanallar Listesi
Güney Amerika: Star+
Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
Çekya: Sport 1 CZ/SK
Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
Hollanda: Ziggo Sport
Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
Slovakya: Sport 1 CZ/SK
Ukrayna: MEGOGO Football 1
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Salih, Svensson, Gedson, Semih, Tayyip Talha, Emirhan, Al Musrati, Rafa Silva, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Tadic, Osayi, Becao, Oğuz, En Nesyri, Djiku, Kostiç, Fred, Szymanski