07 Aralık 2024, Cumartesi
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Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar listesi | BJK-FB derbisi CANLI YAYIN İZLE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 16:31
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Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar listesi | BJK-FB derbisi CANLI YAYIN İZLE

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında futbolseverler, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleye odaklanmış durumda. İki ezeli rakibin karşılaşması, zirve yarışını yakından ilgilendirirken, taraftarlar şifresiz yayın yapan kanalları araştırmaya başladı. İşte, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini canlı ve ücretsiz izleyebileceğiniz platformların listesi!

Fenerbahçe, sezonun formda ekiplerinden biri olarak deplasmanda Beşiktaş'a konuk oluyor. Ezeli rekabet, 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar ise farklı ülkelerde yayın yapan uluslararası kanalları tercih edebilir.

BJK – FB Maçını Şifresiz Yayınlayan Kanallar Listesi

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Salih, Svensson, Gedson, Semih, Tayyip Talha, Emirhan, Al Musrati, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Tadic, Osayi, Becao, Oğuz, En Nesyri, Djiku, Kostiç, Fred, Szymanski

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