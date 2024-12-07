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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 23:32
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Benfica’da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor!

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Benfica Vitioria'yı evinde konuk etti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Vitioria'yı 1-0 yenen Benfica 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekip, Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Benfica sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaza yapan araç (İHA)Kaza yapan araç (İHA)

Müsabakada 78. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vitoria karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Portekiz ekibindeki 10. golünü kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almadı. Benfica, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Vitoria ise 21 puanda kaldı.

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