CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman: hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Jose Mourinho liderliğinde etkileyici bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, son beş maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 36'ya yükseltti. Ligin en golcü takımı konumunda olan sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandırdı ve kalesinde sadece 12 gol gördü. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe Maçı (AA)

Son haftalarda kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, ligdeki son beş maçında galibiyet yüzü göremedi ve 5. sıraya kadar geriledi. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı bir çıkış noktası olarak görüyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak olan Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda almıştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta gözler, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Beşiktaş Fenerbahçe Maçı (AA)

Kadroda Eksikler Var

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü takımla çalışmalara başladı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Salih, Svensson, Gedson, Semih, Tayyip Talha, Emirhan, Al Musrati, Rafa Silva, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Tadic, Osayi, Becao, Oğuz, En Nesyri, Djiku, Kostiç, Fred, Szymanski