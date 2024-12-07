CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman: hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
Süper Lig’in 15. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir derbi bekliyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kritik karşılaşmada düdük çalacak hakem olarak Mehmet Türkmen’i atadı. Türkmen’e yardımcı hakemler olarak Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Mehmet Türkmen, kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetecek. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı detayları…
Jose Mourinho liderliğinde etkileyici bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, son beş maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 36'ya yükseltti. Ligin en golcü takımı konumunda olan sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandırdı ve kalesinde sadece 12 gol gördü. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Son haftalarda kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, ligdeki son beş maçında galibiyet yüzü göremedi ve 5. sıraya kadar geriledi. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı bir çıkış noktası olarak görüyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak olan Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda almıştı.
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?
Trendyol Süper Lig'de bu hafta gözler, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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Kadroda Eksikler Var
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de ise Çağlar Söyüncü takımla çalışmalara başladı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Salih, Svensson, Gedson, Semih, Tayyip Talha, Emirhan, Al Musrati, Rafa Silva, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Tadic, Osayi, Becao, Oğuz, En Nesyri, Djiku, Kostiç, Fred, Szymanski