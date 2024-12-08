Muhteşem geri dönüş: Galatasaray Sivas'ta galip!
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip 10 kişi kalıp geri düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmasını konuk ekip 3-2 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle son erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.
57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.
61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.
88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.