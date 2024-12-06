ZTK'da 5. tur kura heyecanı! Eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur elemeleri için eşleşmeler belli oluyor. Kupaya bu turdan itibaren 9 takım daha dahil olacak ve toplamda 38 takım kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sakaryaspor - Erzurumspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor
İskenderunspor - Hatayspor
Muşspor - Antalyaspor
Bucaspor - Göztepe
Çorlu Spor - Kocaelispor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURUNDA KAÇ TAKIM YER ALIYOR?
TFF ve yetkililerin katılacağı 5. eleme turu kura çekiminde tam 38 takım yer alacak. Sürpriz sonuçlarla ilgilerin odağı haline gelen kupa şölenine 9 takım bu turda dahil olacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ELEME OLACAK MI?
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminde kaybeden takımlar kupa hayaline veda edecek. Eleme turlarının ardından takımlar gruplarda mücadele verecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.