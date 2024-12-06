06 Aralık 2024, Cuma
Haberler Spor Haberleri ZTK'da 5. tur kura heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

ZTK'da 5. tur kura heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 14:35 Güncelleme: 06.12.2024 14:40
ABONE OL
ZTK’da 5. tur kura heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur elemeleri için eşleşmeler belli oluyor. Kupaya bu turdan itibaren 9 takım daha dahil olacak ve toplamda 38 takım kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE EŞLEŞMELER
Sakaryaspor - Erzurumspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor
İskenderunspor - Hatayspor
Muşspor - Antalyaspor
Bucaspor - Göztepe
Çorlu Spor - Kocaelispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURUNDA KAÇ TAKIM YER ALIYOR?
TFF ve yetkililerin katılacağı 5. eleme turu kura çekiminde tam 38 takım yer alacak. Sürpriz sonuçlarla ilgilerin odağı haline gelen kupa şölenine 9 takım bu turda dahil olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ELEME OLACAK MI?
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminde kaybeden takımlar kupa hayaline veda edecek. Eleme turlarının ardından takımlar gruplarda mücadele verecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör