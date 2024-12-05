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Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı vermişti! UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 22:22
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Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı vermişti! UEFA’dan İsrailli futbolcuya soruşturma

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçında temsilcimiz Beşiktaş rakibine mağlup olmuş ve maç sonunda İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky sevincini asker selamı yaparak göstermişti. O hareket tepkilerin odağına yerleşirken UEFA harekete geçti. UEFA, o oyuncuya soruşturma açıldığını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv maçında temsilcimiz Beşiktaş rakibine mağlup oldu. İsrailli futbolcu ise maç zaferini asker selamı vererek gösterdi.

HACIOSMANOĞLU DUYURDU!

O oyuncunun selamı tepkileri beraberinde getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla alakalı "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi" ifadelerini kullandı.

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