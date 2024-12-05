ZTK’da 5. eleme turu kura çekimi heyecanı! 38 takım katılacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.