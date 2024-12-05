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ZTK'da 4. tur maçı | Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor karşılaşması

Giriş: 05.12.2024 13:05 Güncelleme: 05.12.2024 13:13
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ZTK’da 4. tur maçı | Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor karşılaşması

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Central Hospital Ümraniyespor ile E. Koleji Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor. Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Central Hospital Ümraniyespor, evinde E. Koleji Isparta 32 Spor'u ağırlıyor. Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Serkan Göksü, Jurgen Bardhi, Atalay Babacan, Barış Ekincier, Batuhan Arıcı, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

E. Koleji Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman, Abdülkerim Canlı, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca, Zihni Temelci, Efe Saçıkara, Kaan Öztürk, Ahmet Karademir, Bora Taşdemir

Teknik Direktör: Koray Palaz

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