ZTK'da 4. tur maçı | Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor karşılaşması
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Central Hospital Ümraniyespor ile E. Koleji Isparta 32 Spor karşı karşıya geliyor. Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Central Hospital Ümraniyespor, evinde E. Koleji Isparta 32 Spor'u ağırlıyor. Central Hospital Ümraniyespor - E. Koleji Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TAKIMLARIN İLK 11'LERİ
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Furkan Apaydın, Serkan Göksü, Jurgen Bardhi, Atalay Babacan, Barış Ekincier, Batuhan Arıcı, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı
E. Koleji Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman, Abdülkerim Canlı, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca, Zihni Temelci, Efe Saçıkara, Kaan Öztürk, Ahmet Karademir, Bora Taşdemir
Teknik Direktör: Koray Palaz