Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçı | Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor FK
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Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak, Kerim, Cengiz, Oğuzhan, Abdülkadir, Selimcan, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Okoronkwo
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda Atakaş Hatayspor, Osmaniyespor FK'yu konuk ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Batuhan Kolay yönetiyor. Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor FK karşılaşmasını canlı olarak haberimizde izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Atakaş Hatayspor evinde Osmaniyespor FK'u konuk ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolay yönetiyor.
MAÇIN 11'LERİ
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak, Kerim, Cengiz, Oğuzhan, Abdülkadir, Selimcan, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Okoronkwo
Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü, Alper Aşkın, Emircan Birinci, Mertcan Akkaya, Oğuzhan Uzun, Muhammet Yusuf Ocak, Serhan Yılmaz, Berke Çelik, Mehmet Aslan