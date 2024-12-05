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Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçı | Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor FK

Giriş: 05.12.2024 15:37
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Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçı | Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor FK

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda Atakaş Hatayspor, Osmaniyespor FK'yu konuk ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Batuhan Kolay yönetiyor. Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor FK karşılaşmasını canlı olarak haberimizde izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Atakaş Hatayspor evinde Osmaniyespor FK'u konuk ediyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolay yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak, Kerim, Cengiz, Oğuzhan, Abdülkadir, Selimcan, Bamgboye, Boutobba, Strandberg, Okoronkwo

Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü, Alper Aşkın, Emircan Birinci, Mertcan Akkaya, Oğuzhan Uzun, Muhammet Yusuf Ocak, Serhan Yılmaz, Berke Çelik, Mehmet Aslan

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