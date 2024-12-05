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Galatasaray'dan İbrahim Hacıosmanoğlu için istifa çağrısı! "Tarafsızlığını tamamen yitirmiş"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 22:02 Güncelleme: 05.12.2024 22:07
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Galatasaray’dan İbrahim Hacıosmanoğlu için istifa çağrısı! Tarafsızlığını tamamen yitirmiş

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet ettiği bir açıklama paylaştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz"

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