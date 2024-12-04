04 Aralık 2024, Çarşamba
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ZTK 4. tur: Bursaspor - Vanspor FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 20:14 Güncelleme: 04.12.2024 20:15
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ZTK 4. tur: Bursaspor - Vanspor FK

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Vanspor FK takımları karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Vanspor FK takımları karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Vanspor FK: -Cantuğ Temel- -Onur Özcan -Ensar Çavuşoğlu- Ahmet Eren-Medeni Bingöl 6-Kerem Çağatay -Bekir Can Kara-Hasan Bilal-Harun Kavaklıdere -Sergen Yatağan -Batuhan Kör

Bursaspor: Zekeriya, Hamza G., Mehmet S., Furkan S., Eren, Barış, Yiğitalı, Sedat, Mustafa, Bora, Mücahit.

BURSASPOR VANSPOR FK KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor ile Vanspor FK takımları 4 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da karşı karşıya geliyor.

BURSASPOR VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor Vanspor FK karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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