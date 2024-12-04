ZTK 4. tur: Bursaspor - Vanspor FK
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Vanspor FK takımları karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Vanspor FK takımları karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Vanspor FK: -Cantuğ Temel- -Onur Özcan -Ensar Çavuşoğlu- Ahmet Eren-Medeni Bingöl 6-Kerem Çağatay -Bekir Can Kara-Hasan Bilal-Harun Kavaklıdere -Sergen Yatağan -Batuhan Kör
Bursaspor: Zekeriya, Hamza G., Mehmet S., Furkan S., Eren, Barış, Yiğitalı, Sedat, Mustafa, Bora, Mücahit.
BURSASPOR VANSPOR FK KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor ile Vanspor FK takımları 4 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da karşı karşıya geliyor.
BURSASPOR VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor Vanspor FK karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.