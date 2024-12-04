Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe!

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanan maçla sahibini buldu.

Fenerbahçe Opet, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Ankara'da karşılaştığı Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Valerie Garnier'in öğrencileri, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü

SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe: 22-21 :ÇBK Mersin

2. ÇEYREK | Fenerbahçe: 40-32:ÇBK Mersin

3. ÇEYREK | Fenerbahçe: 51-42 :ÇBK Mersin

4. ÇEYREK | Fenerbahçe: 65-64 :ÇBK Mersin

ÜST ÜSTE 18. FİNAL

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer aldı.

Toplamda 29. kez düzenlenecek kupada 23. defa boy gösteren ve en fazla final oynayan takım unvanını da geliştiren sarı-lacivertliler, 2004 yılından bu yana bütün finallerde yer aldı.