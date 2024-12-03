Süper Lig’de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte o konuşmalar

TFF, Süper Lig'in 13. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı.

Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

İŞTE O KONUŞMALAR

İşte Süper Lig'de haftanın maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları:

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.