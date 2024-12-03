CANLI | Samsunspor - 52 Orduspor FK

Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Bayburt Özel İdare Spor'u normal süresi 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 mağlup eden Samsunspor, 4'üncü Tur'da 52 Orduspor FK ile karşılaşacağı maçta galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

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GÜRCAN HASOVA YÖNETİYOR

Saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Samsunspor – 52 Orduspor FK maçını Gürcan Hasova yönetiyor. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Kadir Akıllı ve Onur Gülter üstleniyor.