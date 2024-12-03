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CANLI | Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 17:58
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CANLI | Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenilebiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarından Adana Demirspor Sebat Gençlikspor maçı bugün oynanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Abat Aımbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Antonıo Sımao Muanza, Motez Nouranı, Osman Kaynak, Kadir Karayiğit

Sebat Gençlikspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Furkan Şan, Ertuğrul Usta, Mert Özmen, Onur Seis, Muhammet Doğukan Kalkışım, Gökhan Alsan, Veysel Sönmezsoy, Adnan Gülen, Taha Balcı, Zekeriya Berk Bulut

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