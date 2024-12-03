Muş Spor ZTK'da bir üst tura yükseldi! Iğdır FK 2-3 Muş Spor (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Iğdır FK, sahasında Muş Spor'u konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 3-2'lik skorla kazanarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

MUŞ SPOR BİR ÜST TURDA

Muş Spor'un galibiyetinde başrolü üstlenen isimler, 20. dakikada fileleri havalandıran Cem Çelik ile 34. ve 58. dakikalarda iki gol atan Yakup Alkan oldu. Ev sahibi Iğdır FK'nın golleri ise 4. dakikada Kosta Aleksic ve 27. dakikada Oğuzhan Özleşen'den geldi.

KURA ÇEKİMİ 6 ARALIK'TA

Muş Spor'un 5. Tur'daki rakibi, 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında netleşecek.

MAÇIN GOLLERİ

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