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CANLI | Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (ZTK maçı canlı izle)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 15:40 Güncelleme: 03.12.2024 15:40
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CANLI | Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor ZTK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig ekibi Antalyaspor, 3. Lig temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor ile karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan bu mücadele saat 15.30'da başladı ve futbolseverler A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'da, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 3. Lig takımı Küçükçekmece Sinopspor kozlarını paylaşıyor.

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Mücadele, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 15.30'da başladı ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı A Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edebiliyor.

ANTALYASPOR İLK 11:

Abdullah Yiğiter, Thalisson, A. Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, J. Kaluzinski, Emre Uzun, A. Townsend, D. Milosevic, A. Gaich, S. van de Streek.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR İLK 11:

Onur Güney, Bora Çuha, Özkan Zileli, Burak Can Alakuş, Ufuk Birdal, Osman Boz, Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin, İliyaz Işık, Osman Gümüş, Tugay Keleş.

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