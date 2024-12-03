CANLI | Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (ZTK maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur'da, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 3. Lig takımı Küçükçekmece Sinopspor kozlarını paylaşıyor.

A SPOR'DAN YAYINLANIYOR

Mücadele, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 15.30'da başladı ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı A Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edebiliyor.

ANTALYASPOR İLK 11:

Abdullah Yiğiter, Thalisson, A. Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, J. Kaluzinski, Emre Uzun, A. Townsend, D. Milosevic, A. Gaich, S. van de Streek.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR İLK 11:

Onur Güney, Bora Çuha, Özkan Zileli, Burak Can Alakuş, Ufuk Birdal, Osman Boz, Rıdvan Özdemir, Enes İslam İlkin, İliyaz Işık, Osman Gümüş, Tugay Keleş.