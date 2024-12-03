Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi! Ümraniyespor'da ayrılık
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümiraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı. Ümraniyespor, ligde 14. hafta sonunda 19 puan toplamıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Ümraniyespor, ligde 14. hafta sonunda 19 puan topladı.