02 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri ZTK'da 4. eleme turu heyecanı: Hakemler belli oldu

ZTK'da 4. eleme turu heyecanı: Hakemler belli oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2024 13:12 Güncelleme: 02.12.2024 13:13
ABONE OL
ZTK’da 4. eleme turu heyecanı: Hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu maçların hakemlerini duyurdu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova

Beşiktaş zorlu Hatayspor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Hatayspor deplasmanında
Fenerbahçenin rakibi Gaziantep FKFenerbahçenin rakibi Gaziantep FK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör