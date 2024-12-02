ZTK'da 4. eleme turu heyecanı: Hakemler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu maçların hakemlerini duyurdu. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı
15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar
20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova