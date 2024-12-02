ZTK’da 4. eleme turu heyecanı: Hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova