Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u mağlup etti
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Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspur'u 1-0 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti.
1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspur karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Selim Şenöz üstlendi.
Mücadeleyi Karagümrük 1-0 kazanmayı başardı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada Wesley kaydetti. Brezilyalı golcü bu sene 12'nci golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük 27 puana yükselirken, konuk ekip Erokspor ise 18 puanda kaldı.