Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken Beşiktaş, beşinci karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kara Kartallar, Maccabi Tel Aviv müsabakasından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? İşte TRT Spor frekans uydu ayarı ile ilgili ayrıntılar…
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Ernest Muçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ancak siyah-beyazlı taraftarların gözü, takımın yıldız oyuncularında olacak. Peki, TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır? İşte TRT Spor canlı maç izleme frekans ayarları bilgisi…
Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TRT Spor Frekans Uydu Ayarları
UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu karşılaşmalarını kaliteli ve kesintisiz izleyebilmek için TRT Spor frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.
Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
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