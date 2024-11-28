28 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 16:58
ABONE OL
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ederken Beşiktaş, beşinci karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kara Kartallar, Maccabi Tel Aviv müsabakasından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede izlenir? İşte TRT Spor frekans uydu ayarı ile ilgili ayrıntılar…

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Ernest Muçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ancak siyah-beyazlı taraftarların gözü, takımın yıldız oyuncularında olacak. Peki, TRT Spor frekans uydu ayarı nasıl yapılır? İşte TRT Spor canlı maç izleme frekans ayarları bilgisi…

TRT SporTRT Spor

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray - Maccabi Tel Aviv Maçı (AA)Galatasaray - Maccabi Tel Aviv Maçı (AA)

TRT Spor Frekans Uydu Ayarları

UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu karşılaşmalarını kaliteli ve kesintisiz izleyebilmek için TRT Spor frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

TRT Spor Uydu Frekans AyarlarıTRT Spor Uydu Frekans Ayarları

Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör