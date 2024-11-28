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Ağrı'da sokak satıcılarına dev operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Giriş: 28.11.2024 16:49
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Ağrı’da sokak satıcılarına dev operasyon! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı’da “Sokak Satıcılarının Yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalarda 15 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

15 ZANLI TUTUKLANDI

Bu kapsamda il genelinde 16 şüphelinin yakalanması için 162 personel, 6 özel harekat ekibi ve 2 narkotik köpeğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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