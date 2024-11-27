27 Kasım 2024, Çarşamba
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Halil Umut Meler Suudi Arabistan'da maç yönetecek

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 16:50 Güncelleme: 27.11.2024 16:54
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Halil Umut Meler Suudi Arabistan’da maç yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 30 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. İşte detaylar...

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal takımları arasında oynanacak olan müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR olarak görev alacak.

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