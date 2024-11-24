Formula 1’de şampiyon Verstappen! Üst üste 4. zafer

Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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