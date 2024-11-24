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Formula 1'de şampiyon Verstappen! Üst üste 4. zafer

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 10:37 Güncelleme: 24.11.2024 10:37
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Formula 1’de şampiyon Verstappen! Üst üste 4. zafer

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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