Formula 1'de şampiyon Verstappen! Üst üste 4. zafer
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.
Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrasında sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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