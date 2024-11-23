Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta: hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler belli oldu!

Fenerbahçe, ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçı Direnç Tonusluoğlu yönetirken, yardımcı hakemler olarak Samet Çiçek ve Murat Altan görev alacak.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı (AA)

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı (AA)

Fenerbahçe'de Eksikler ve Kadro Durumu

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında iki önemli isim yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, teknik direktör José Mourinho'nun görev vermesi halinde sahada olacak.

Kayserispor - Fenerbahçe Maçı (AA)

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Amrabat, Becao, En-Nesyri, Djiku, Livakovic, Mert Müldür, Fred, Tadic, Szymanski, Samuel, Kostic

Kayserispor: Ackah, Bilal, Carole, Kolovotsios, Bourabia, Gökhan, Kartal, Hasan Ali, Bahoken, Uzodimma, Cardoso