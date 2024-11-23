Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta: hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler belli oldu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, deplasmanda 3 puanı hedefliyor. Peki, merakla beklenen Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…
Fenerbahçe, ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.
Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçı Direnç Tonusluoğlu yönetirken, yardımcı hakemler olarak Samet Çiçek ve Murat Altan görev alacak.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'de Eksikler ve Kadro Durumu
Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında iki önemli isim yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, teknik direktör José Mourinho'nun görev vermesi halinde sahada olacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Amrabat, Becao, En-Nesyri, Djiku, Livakovic, Mert Müldür, Fred, Tadic, Szymanski, Samuel, Kostic
Kayserispor: Ackah, Bilal, Carole, Kolovotsios, Bourabia, Gökhan, Kartal, Hasan Ali, Bahoken, Uzodimma, Cardoso