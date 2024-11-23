Milli ara sona ererken Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu 13. hafta maçları başlıyor. Ligde 31 puanla zirvede yer alan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi Bodrumspor ise sahasında güçlü rakibine sürpriz yapma peşinde. Sarı-kırmızılılar, hem Fenerbahçe ile olan liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek hem de Avrupa'daki zorlu AZ Alkmaar deplasmanı öncesi moral kazanmak istiyor.

Galatasaray Bodrumspor Maçı (AA)

Galatasaray Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek olan Bodrumspor-Galatasaray mücadelesi, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Mücadele, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Bodrumspor müsabakası Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek.

Galatasaray Bodrumspor Maçı (AA)

Galatasaray Muhtemel 11'ler

Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen, Sallai

Galatasaray Bodrumspor Maçı (AA)

Galatasaray'da İki Önemli İsim Eksik

Galatasaray'da önemli isimler sahada olamayacak. Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Ismail Jakobs ise aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.