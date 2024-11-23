Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta: Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda eksik var mı?
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile ilk kez karşılaşacak. Ligde 31 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray, maç sonucunda 3 puanla sahadan ayrılması durumunda rekor kıracak. Sipay Bodrum FK ise 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…
Milli ara sona ererken Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu 13. hafta maçları başlıyor. Ligde 31 puanla zirvede yer alan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi Bodrumspor ise sahasında güçlü rakibine sürpriz yapma peşinde. Sarı-kırmızılılar, hem Fenerbahçe ile olan liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek hem de Avrupa'daki zorlu AZ Alkmaar deplasmanı öncesi moral kazanmak istiyor.
Galatasaray Bodrumspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek olan Bodrumspor-Galatasaray mücadelesi, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Mücadele, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Bodrumspor müsabakası Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek.
Galatasaray Muhtemel 11'ler
Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen, Sallai
Galatasaray'da İki Önemli İsim Eksik
Galatasaray'da önemli isimler sahada olamayacak. Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Ismail Jakobs ise aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.